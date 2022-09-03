Kütahya haberleri... Kütahya'da 27 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kütahya gelişmesine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi. Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram ağırlığında kenevir tohumu ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, V.T. ve E.T. isimli şahısların Simav ilçesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüphelilere ait bağ evine operasyon düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramalarda, 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kütahya 3. Sayfa Haberler

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