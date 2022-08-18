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Kütahya haberleri... Gediz'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya haberleri... Gediz'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Gediz İlçesinde polis ekiplerince durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram Afyon sakızı ve 5 adet ectasy maddesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde polis ekiplerince durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram Afyon sakızı ve 5 adet ectasy maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde il dışından Gediz'e uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edilen içerisinde N.R, ve F.S. isimli şahısların bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram Afyon sakızı ve 5 adet ectasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Tragger Gediz 3. Sayfa Haberler

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