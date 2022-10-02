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Kütahya haber: Gediz'de depo yangını

3. Sayfa Haberleri

Kütahya 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesindeki yıkama yağlama istasyonu deposunda yangın çıktı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki yıkama yağlama istasyonu deposunda yangın çıktı.

Yangın, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında, Gediz-Uşak karayolu yanındaki oto yıkamacı deposunda meydana geldi. K.A.'ya ait oto yıkama yağlama istasyonu yanında bulunan elektrik direğinde kabloların birbirine teması ile çıktığı tahmin edilen yangında, depo tamamen yanarken yanında bulunan ve bir alışveriş merkezine ait olan depo ve içinde bulunan malzemeler büyük hasar gördü. Depodan alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline Gediz Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesini zorlaştırırken, yangın mahallinin yanında bulunan mısır tarlasına sıçramaması için büyük çaba harcandı. Diğer yandan alışveriş merkezi deposundaki malzemelerin tutuşmaması için vatandaşlar depodan malzemeleri güvenli alana taşıdı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen ve kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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