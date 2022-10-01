Kütahya haberi: Kütahya'da 'Yunuslar Okullarda' etkinliği

Kütahya İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince "Yunuslar Okullarda" etkinliği çerçevesinde Yunus Timleri öğrencilerle buluştu.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," "Yunuslar Okullarda" etkinliği çerçevesinde Yunus Timleri Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Lisesi, Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi, Vakıbank İlk ve Ortaokulu, Yunusemre İlk ve Ortaokulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Evliya Çelebi İlkokulu, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Abdülhamit Han Anadolu Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Fuat Paşa Ortaokulu, Linyit İlkokulu, Linyit Ortaokulu, Kütahya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, 80. Yıl Özel İdare İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Devlet Hatun Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Ortaokulu, Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Şeker İlkokulu, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu, Kütahya Şehit Selman Çelik İlkokulu, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu ziyaret edilerek, kontrol edilmiş, öğrencilerimizle buluşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA