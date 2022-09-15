Uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı Kütahya'da işlettiği iş yerinde uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki pazarladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'da işlettiği iş yerinde uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki pazarladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmalar çerçevesinde A. Ö. isimli şahsın işlettiği iş yerinde uyuşturucu madde ve sahte/kaçak alkollü içki pazarladığı bilgisine ulaşıldı. İş yerinde yapılan aramada, 7 parça halinde şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 14,62 gram skunk maddesi,15 adet 1 litrelik etil alkol, 7 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsuru alkollü içkiler KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp, mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.