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Kütahya haberi! Kütahya'da şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya haberi! Kütahya'da şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya haberlerine göre -Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.28 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda O.S.

- Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.28 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 2.28 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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