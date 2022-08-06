Kütahya haberi: Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını - Haberler

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Kütahya haberi: Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını

Kütahya haberi: Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını

Gelen Kütahya haberine göre Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

 - Güncelleme:

Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yağmur sonrası Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı sular altında kaldı. Esnaflar, yağmur sularının ürünlerine zarar vermemesi için yoğun çaba sarf etti. Esnaflar, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ederken, yetkililere tepki gösterdi. Bu arada bazı esnaflar, iş yerlerindeki kağıt ambalajların yağmur sularından zarar gördüğünü iddia etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya su 3. Sayfa Haberler

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