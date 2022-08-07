Kütahya haberi: Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu - Haberler

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Kütahya haberi: Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu

Kütahya haberi: Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu

Kütahya haberler: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın kayalık arazide bitkin halde bulundu.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın kayalık arazide bitkin halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkının iki günden beri aradığı kayıp Kamile Duman (65) bugün saat 19.30 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Çaltepe mevkiinde gençler tarafından kayalıklarda bitkin halde bulundu. Gençlerin haber vermesi üzerine yaşlı kadın yakınları tarafından bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altıntaş Kütahya AFAD 3. Sayfa Haberler

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