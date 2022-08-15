Kütahya haberi | Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı
Kütahya haberine göre Kütahya'da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya'da polisin durumlarından şüphelendiği iki kişinin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde H. H. Ş.
ve F. B isimli kişilerin durumlarından şüphelenilmesi üzerine il merkezi görevlilerince durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada,16.10 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa