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Kütahya haberi! Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haberi! Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya haber: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince iki kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Pirler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, S.K. (31) isimli şahsın sevk ve idaresindeki A.B.Y. (30) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 0,58 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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