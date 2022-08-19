Kütahya haberi: Kütahya'da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya haber... Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Motosikletli Polis Timlerince 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Motosikletli Polis Timlerince 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve üzerinde yapılan aramada, 21.53 gram bonzai, Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Pirler Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan H.B. (25) isimli şahsın üst aramasında ise şeffaf poşet içerisinde 20.02 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA