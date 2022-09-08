Kütahya haberi... Altıntaş'ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı 3. Sayfa Haberleri Kütahya haberi: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü. Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü. Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan başkanlığında, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ve katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında ilçede alınacak asayiş ve trafik tedbirleri masaya yatırıldı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Altıntaş Kütahya 3. Sayfa Haberler

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