Kütahya haber: Tavşanlı'da işyerinde yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

Durak Mahallesi Sarraflar Çarşısı olarak bilinen Uzun Çarşı caddesinde A.H.'ye ait işyerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde, Uzun Çarşı caddesinde gümüş satışı yapan bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşların 112'yi araması ile itfaiye ekipleri harekete geçti. İş yerinde çıkan yangın komşu esnafların da desteğiyle kısa sürede söndürüldü. İş yerinde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA