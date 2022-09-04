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Kütahya haber... Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haber... Simav'da 27 kilo kubar esrar ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Edinilen Kütahya haberine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir bağ evinde 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir bağ evinde 27 kilogram kubar esrar maddesi ve 320 gram kenevir tohumu ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen V.T. Simav Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kütahya Simav 3. Sayfa Haberler

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