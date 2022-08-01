Kütahya haber... Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haber... Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi

Kütahya haber... Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır çarpıştı, trafik kilitlendi

Kütahya haberi... Kütahya-Eskişehir karayolunda iki tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

 - Güncelleme:

Kütahya- Eskişehir karayolunda iki tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya - Eskişehir karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden 45 YB 0013 ve 43 BA 091 plakalı iki tır çarpıştı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle özellikle sabah saatlerinde yoğun olan güzergahtaki trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kaza nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan çok sayıda fabrikaya işe gitmeye çalışan binlerce çalışan işine geç kaldı.

Kazada ölü ya da yaralı bulunmaması teselli kaynağı oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title