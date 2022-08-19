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Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri aranan 277 şahsı yakaladı

Kütahya haber... Kütahya'da Yunus Timleri aranan 277 şahsı yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Kütahya gelişmesine göre Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinin 2022 yılı il merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinin 2022 yılı il merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," 27 bin 187 şahıs ve 12 bin 10 araç sorgulanmış, 277 aranan şahıs yakalanmış. 66 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız tüfek, 55 kurusıkı tabanca ve bu tabanca ve tüfeklere ait 1.316 adet fişek ele geçirilmiştir.1 adet çalıntı araç, 4 adet çalıntı motosiklet, 16 adet hacizli yakalamalı araç yakalanmış.199 adet kesici alet ele geçirilmiş. 7 adet sahte para yakalaması, 12 parça tarihi eser yakalaması, bin 417 adet kaçak sigara yakalaması yapılmış, 98 adet narkotik yakalanmasında toplamda, 338 gram metamfetamin, 207 adet uyuşturucu hap, 120 gram Sentetik kannabinoid (bonzai), 98 gram esrar ele geçirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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