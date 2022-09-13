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Kütahya haber... Kütahya'da hırsızlık yapan iki kişi Isparta'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haber... Kütahya'da hırsızlık yapan iki kişi Isparta'da yakalandı

Kütahya yerel 3. sayfa haberine göre Kütahya'da bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan iki kişi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da bir iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan iki kişi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya TOKİ Akkent Mahallesindeki iş yerinde meydana gelen yaklaşık 150 bin TL civarında faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan saha çalışmaları ve incelenen yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüleri sonucunda olayı S.A. (40) ve Z.A. (45) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıslar Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta Kütahya 3. Sayfa Haberler

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