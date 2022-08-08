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Kütahya haber! Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya haber! Kütahya'da bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya haberine göre Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, U.Ö. (36) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 0,69 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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