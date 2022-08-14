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Kütahya haber! Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya haber! Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edilen içerisinde V. D, Y. D ve Y. Y isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 152 Adet sentetik ecza ve 0.25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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