Kütahya haber | Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haber | Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya haber | Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyreden M.K yönetimindeki 43 RV 900 plakalı otomobil ilçe girişindeki akaryakıt istasyonu yakınında H.Ş idaresindeki 43 PL 364 plakalı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K ve traktörde bulunan A.Ş yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kütahya Emet 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title