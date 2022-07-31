Kütahya haber | Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyreden M.K yönetimindeki 43 RV 900 plakalı otomobil ilçe girişindeki akaryakıt istasyonu yakınında H.Ş idaresindeki 43 PL 364 plakalı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K ve traktörde bulunan A.Ş yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kütahya Emet 3. Sayfa Haberler

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