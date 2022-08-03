Kütahya haber! Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haber! Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya haber! Emet'teki anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya haber... Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde anız tarlada çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

 - Güncelleme:

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde anız tarlada çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde gece yarısı Muhsin Erdoğan'a ait anız tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile yangın hızla büyürken, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 8 dönüm anız tarla yandı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title