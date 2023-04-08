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Kütahya Emniyetinden park ve bahçeler uygulaması

Kütahya Emniyetinden park ve bahçeler uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Park ve Bahçeler Uygulamasında, 145 Şahıs ve 35 Aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Park ve Bahçeler Uygulamasında, 145 Şahıs ve 35 Aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Park ve Bahçeler Uygulamasında, toplam 145 şahıs ve 35 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış,1 adet kesici alet ve

6 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir. Yapılan uygulamada başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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