Kütahya Emniyeti HGS Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren HGS dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Emniyet yetkilileri, dolandırıcıların avukat ismi kullanarak "ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır" içerikli mesajlarla kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Yapılan açıklamada, bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak şu uyarılarda bulunuldu: Mesajlarda yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamayın. Sahte internet siteleri aracılığıyla kimlik ve banka bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın.HGS işlemleriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı'nı veya bankaların mobil uygulamalarını kullanın.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şüpheli durumların en yakın emniyet birimlerine bildirilmesi istendi. - KÜTAHYA