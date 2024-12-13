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Kütahya Emniyet Teşkilatı'na Başarı Belgeleri Verildi

Kütahya Emniyet Teşkilatı'na Başarı Belgeleri Verildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven sağlamak amacıyla özverili çalışmalarını sürdürüyor. Vali Musa Işın, emniyet personeline 'Başarı' ve 'Üstün Başarı Belgesi' vererek saygı gösterdi. Emniyet Müdürü Osman Elbir, tüm personeli tebrik etti ve moralin önemine değindi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, emniyet teşkilatının özverili çalışmalarını takdir eden Vali Musa Işın, merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli personele "Başarı" ve "Üstün Başarı Belgesi" verdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, ilçe teşkilatını yerinde ziyaret ederek, merkez teşkilatındaki personeli ise makamında ağırladı. Müdür Elbir, tüm personeli tek tek kutlayarak azimli çalışmaları için tebrik etti ve başarılarının devamı için moral ve motivasyonun önemine vurgu yaptı. Müdür Osman Elbir, ayrıca her zaman personelin yanında olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatı, kendilerini destekleyen ve yalnız bırakmayan Vali Musa Işın'a teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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