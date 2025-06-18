Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden Siber Dolandırıcılık Uyarısı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Adres bilgileriniz hatalı" veya "Paketiniz teslim edilemedi" gibi ifadelerle gönderilen sahte mesajların içerdiği şüpheli linklerin, dolandırıcılar tarafından yeni bir saldırı yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek şu uyarılarda bulundu: Şüpheli linklere, güvenilirliği doğrulanmadan kesinlikle tıklamayın. Sipariş takibi ve diğer işlemler için sadece resmi uygulama ve internet siteleri kullanın."

Kütahya Emniyeti, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bilinçli ve tedbirli hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA