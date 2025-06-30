Kütahya'daki Tüp Bayisi Patlamasında Can Kaybı İkiye Yükseldi

Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlama ve sonrasında meydana gelen yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Olayda ağır yaralanan iş yeri sahibi 45 yaşındaki Sadettin Yenilmez, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

25 Haziran günü saat 15.45'te Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir tüp bayisinde çıkan yangında ağır yaralanan Yenilmez, 5 gündür yoğun bakımda tutuluyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yenilmez, kurtarılamadı.

Aynı olayda daha önce 51 yaşındaki ağır yaralı Süleyman Sarıer de hayatını kaybetmişti. Böylece yangın ve patlamaya bağlı can kaybı ikiye çıktı.

Olayda ağır yaralı olan Abdullah Yenilmez'in tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA