Kütahya'daki Trafik Kazası Sonrası Röntgen Teknisyeni 110 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kütahya'daki Trafik Kazası Sonrası Röntgen Teknisyeni 110 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışan röntgen teknisyeni Yücehan Özkan, Kütahya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede 110 gün sonra hayatını kaybetti. Arkadaşını görmek için çıktığı yolda kaza yapan Özkan, 26 saat sonra bulundu ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde çalışan röntgen teknisyeni Kütahya'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 110 gün sonra hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışan Yücehan Özkan (27), 1 Temmuz 2025 Salı günü Kütahya'daki arkadaşını görmek için İnegöl'den motosikletiyle yola çıktı. Kütahya-Bozüyük yolu yakınında seyir halindeyken Eğnegazi köyü mevkiinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu ağır yaralanan genç, bilincini kaybettiği için kimseye haber veremedi. Genç teknisyenden uzun süre haber alamayan İnegöl Devlet Hastanesindeki çalışma arkadaşları durumdan şüphelenerek özel araçlarıyla Özkan'ın, gittiği güzergahta arama yaptılar. Eğnegazi köyü civarında yol üzerindeki ağaç dallarının kırık olduğunu fark eden arkadaşları yaralı genci buldu. Kazanın ardından yaklaşık 26 saat sonra bulunan genç teknisyene ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç teknisyen 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Genç teknisyenin ölümü sevenlerini, meslektaşları ve ailesini yasa boğdu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
