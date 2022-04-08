Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama - Haberler

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Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'daki suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'da polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.E. ve F.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar M.B.E. ve F.A., Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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