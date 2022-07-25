Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Kütahya'nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesi, Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü, yaklaşık 14 saattir devam eden yangına 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirdi. Bölgeye ulaşan helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangına 650 personel, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer görev yapıyor. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.