Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi'nde 3 işçi servisinin birbiriyle çarpışması sonucunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tavşanlı OSB'de faaliyet gösteren bir firmaya ait 3 işçi servisi, Kuruçay ışıklı kavşağa geldiği esnada henüz bilinmeyen sebeple birbiriyle çarpıştı. Gerçekleşen zincirleme trafik kazası sonucunda, servislerde bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların gördükleri tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA