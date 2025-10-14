Haberler

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Karıştı

Kütahya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Karıştı
Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanma olmamasına rağmen maddi hasar oluştu.

Kaza, Yenimahalle Çevre Yolu'nda üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazaya karışan sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - KÜTAHYA

500

