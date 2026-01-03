Haberler

Kütahya'da zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor

Kütahya'da zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 27 yaşındaki zihinsel engelli Burak Duran, evinden çıktıktan sonra 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi durumu polise bildirdi ve emniyet güçleri arama çalışmalarına başladı.

Kütahya'da 27 yaşındaki zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Burak Duran, 31 Aralık sabahı saat 08.00 sıralarında "hava alacağım" diyerek evden ayrıldı. Duran'ın evden çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yüzde 40 zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Burak Duran için emniyet güçleri tarafından Kütahya genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolduğu saatlerden itibaren gencin bulunabileceği bölgelerde incelemelerini sürdürürken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Aile, Burak Duran'ı gören ya da yerini bilen vatandaşlardan yetkililere bilgi vermelerini isteyerek yardım çağrısında bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı