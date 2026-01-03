Kütahya'da zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor

Kütahya'da 27 yaşındaki zihinsel engelli gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Burak Duran, 31 Aralık sabahı saat 08.00 sıralarında "hava alacağım" diyerek evden ayrıldı. Duran'ın evden çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yüzde 40 zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Burak Duran için emniyet güçleri tarafından Kütahya genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolduğu saatlerden itibaren gencin bulunabileceği bölgelerde incelemelerini sürdürürken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Aile, Burak Duran'ı gören ya da yerini bilen vatandaşlardan yetkililere bilgi vermelerini isteyerek yardım çağrısında bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA