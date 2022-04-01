Kütahya'da Yunus Timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da Yunus Timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da Yunus Timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Yunus Timleri'nce 2 şüphelinin bulunduğu araçta 5.81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Yunus Timleri'nce 2 şüphelinin bulunduğu araçta 5.81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı İlçesi Çevre Yolu Balıkesir Kavşağı üzerinde yapılan çalışmalarda, A.B.(36) isimli şahsın sevk ve idaresindeki içerisinde İ.T. (46) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve üst aramasında, 5.81 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet bong ve 4 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Tavşanlı Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Tragger, Kütahya, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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