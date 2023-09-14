Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta 1.95 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, K.G. (24) isimli şahsın sevk ve idaresindeki R.T.K. (21) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında, 1.95 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA