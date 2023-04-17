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Kütahya'da Yunus Timlerince 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Yunus Timlerince 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 şahıs yakalandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Saray Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.B.K. (26) isimli şahsın sevk ve idaresindeki F.M (23), T.A. (37), M.B. (27) ve M.D. (26) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca M.B. ve F.M. isimli şahıslara Yoklama Kaçağı olmaları nedeniyle gerekli idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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