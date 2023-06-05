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Kütahya'da Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya'da Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şahsın yapılan üst ve eşya aramasında 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Sultanbağı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (28) ve E.K. (29) isimli şahısların yapılan üst ve eşya aramasında, 83.20 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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