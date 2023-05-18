Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında iki parça halinde paketlenmiş 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında iki parça halinde paketlenmiş 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Cedit Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F. A. (29) isimli şahsın yapılan üst ve çevre aramasında, iki parça halinde paketlenmiş 1.68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA