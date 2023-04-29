Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında,1.28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında,1.28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, F.D. (33) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA