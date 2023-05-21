Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin eşyaları arasında uyuşturucu buldu

Kütahya'da Yunus Timleri bir kişinin eşyaları arasında uyuşturucu buldu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir şahsın yapılan eşya aramasında uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından bir şahsın yapılan eşya aramasında uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Balıklı Mahallesinde yapılan çalışmalarda, E. K. (27) isimli şahsın yapılan eşya aramasında, 28 adet sentetik ecza hap (lyrica) 1,83 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya Seçim Sonuçları
Kütahya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title