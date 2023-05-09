Kütahya'da Yunus Timleri 3 bin 39 şahsı sorguladı

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında 3 bin 39 şahıs sorgulanırken, 23 aranan şahıs ve 47 yoklama kaçağı yakalandı.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında 3 bin 39 şahıs sorgulanırken, 23 aranan şahıs ve 47 yoklama kaçağı yakalandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince 01-30 Nisan 2023 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 20 narkotik yakalaması gerçekleştirildi. Bunun sonucunda, 71.24 gram metamfetamin, 10,61 gram esrar, 6.36 gram bonzai, 65 adet narkotik hap,1 adet hassas terazi,7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 53 fişek ve 32 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 23 aranan şahıs ve 47 yoklama kaçağı yakalanmış, toplamda 3 bin 39 şahıs sorgulanarak önleyici hizmet görevi ifa edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA