Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde likit esrar bulunan 218 adet cam kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli makamlara çıkartılacak.

Kütahya'da polis ekiplerince İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde bulunan şahsın yapılan kontrollerinde, içerisinde likit esrar bulunan, 218 adet cam kartuş ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir yolu polis uygulama noktasında İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.C.M. isimli şahsın yapılan üst aramasında, içerisinde likit esrar bulunan, 218 adet cam kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılacak. - KÜTAHYA