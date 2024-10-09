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Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 489,94 gram esrar bulundu. Yolcu A.A. tutuklandı.

Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki A.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada 489,94 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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