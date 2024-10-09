Kütahya'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 489,94 gram esrar bulundu. Yolcu A.A. tutuklandı.
Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki A.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada 489,94 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA