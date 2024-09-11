Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsündeki N. F., isimli şahsın çantasında yapılan aramada, etrafı kahve ve biber karışımı bir madde ile sarılı halde 210 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.F. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA