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Kütahya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Yaralı

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Kütahya-Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kütahya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen ve toplam 23 yolcunun bulunduğu belirtilen 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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