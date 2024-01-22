Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi, 18 kişi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi ve 18 kişi yaralandı. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kaza, Gediz- Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Eskişehir'e gitmekte olan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada, yaralanan 18 kişi ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA