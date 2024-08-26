Kütahya'da Yıldırım Kaynaklı 8 Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Kütahya'da yıldırım kaynaklı çıkan 8 ayrı orman yangını, ekiplerin 15 dakika içerisindeki hızlı ve etkin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya'da 26 Ağustos 2024 günü yıldırım kaynaklı 8 orman yangını meydana geldi. Ekiplerimizin yangınlara 10-15 dakika içerisinde hızlı ve etkin müdahalesi sonucu tüm yangınlar büyümeden söndürüldü. Kütahya Orman İşletmesi Kent Ormanı 1, Domaniç Orman İşletmesi Yağbasan mevkii 1, Tavşanlı Orman İşletmesi Tunçbilek 1, Gümüşyeniköy'de 2, Üyücek 1 ve Şenlik'te 2 olmak üzere toplam 8 adet yıldırım kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Yangınlara 8 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı, 62 personel ile müdahale edildi. Çıkan yangınlara hızlı ve etkin müdahale yapılarak büyümeden söndürüldüğünden sadece 275 metrekare orman alanı zarar görmüştür" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA