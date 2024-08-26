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Kütahya'da Yıldırım Kaynaklı 8 Orman Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

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Kütahya'da meydana gelen 8 ayrı orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangınlara 8 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı ve 62 personel ile müdahale edildi. Sadece 275 metrekare orman alanı zarar gördü.

Kütahya'da yıldırım kaynaklı çıkan 8 ayrı orman yangını, ekiplerin 15 dakika içerisindeki hızlı ve etkin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya'da 26 Ağustos 2024 günü yıldırım kaynaklı 8 orman yangını meydana geldi. Ekiplerimizin yangınlara 10-15 dakika içerisinde hızlı ve etkin müdahalesi sonucu tüm yangınlar büyümeden söndürüldü. Kütahya Orman İşletmesi Kent Ormanı 1, Domaniç Orman İşletmesi Yağbasan mevkii 1, Tavşanlı Orman İşletmesi Tunçbilek 1, Gümüşyeniköy'de 2, Üyücek 1 ve Şenlik'te 2 olmak üzere toplam 8 adet yıldırım kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Yangınlara 8 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı, 62 personel ile müdahale edildi. Çıkan yangınlara hızlı ve etkin müdahale yapılarak büyümeden söndürüldüğünden sadece 275 metrekare orman alanı zarar görmüştür" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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