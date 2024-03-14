Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 97 Bin 101 Taşıt ve Sürücü Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana yapılan trafik denetimlerinde toplam 97 bin 101 taşıt ve sürücünün denetlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 -13 Mart 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde toplam 97 bin101 taşıt ve sürücü denetlendi. Denetimlerde trafik mevzuatı dahilinde ihlali ve kusuru tespit edilen 340 araç ve sürücüye araç üzerinde kanuna aykırı teknik değişiklik yapmaktan, (modifiye, gürültülü egzoz) 299 sürücüye ses ve görüntü cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan (yüksek sesle müzik yayını yapmaktan), 815 kişiye sürücü belgesiz, yetersiz sürücü belgesi ile yada sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmaktan, 6 bin 7 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 32 sürücüye drift yapmaktan, 376 sürücüye yasal sınır üzerindeki alkol etkisinde taşıt kullanmaktan, cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA