Kütahya'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı

Kütahya'da yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 6 pavyon, 4 alkollü eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 11 apart, 8 kahve ve kıraathanede denetimler yapıldığı bildirildi.

Yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ve kontrollerde, 6 pavyon, 4 alkollü eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 11 apart, 8 kahve ve kıraathanede denetimler yapıldı. 410 araç ve bin 257 şahıs sorgulandı. 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 narkotik yakalaması yapıldı. 5 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 5 kesici alet ele geçirildi. 3 aranan şahıs yakalandı. 8 şahsa gürültüye neden olmaktan idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA