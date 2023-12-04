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Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri Tarafından Uygulama Yapıldı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 132 şahıs ve 39 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 7,13 gram bonzai, 2.01 gram metamfetamin ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 132 şahıs ve 39 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 7,13 gram bonzai, 2.01 gram metamfetamin 1 adet kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 02-03 Kasım 2023 tarihleri arasında Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 132 şahıs ve 39 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 4 şahıstan 5 parça halinde 7,13 gram bonzai ve 2.01 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari yaptırım uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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