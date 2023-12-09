Kütahya'da Yaya Devriye Ekipleri 117 Şahıs ve 16 Aracı Denetledi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 117 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi. Denetlemeler sonucunda 1 adet kesici alet yakalanan şahsa idari işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından 117 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 7-8 Kasım 2023 tarihleri arasında

Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 117 şahıs ve 16 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kesici alet yakalanan şahsa idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA